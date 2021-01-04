عودة: نتنياهو يستخف بذكاء الجمهور العربي

قال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستخف بذكاء الجمهور العربي، متهما إياه بالكذب.

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واعتبر عودة، في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى قرية أم الفحم، أن نتنياهو حرض ضد المواطنين العرب، مشيرا إلى أنه يرى بالمواطنين العرب "رعايا يمكن منحهم لقاحات ضد فيروس كورونا ومزايا اقتصادية مقابل أصواتهم الانتخابية".

وذكّر عودة في حديث لإذاعة "صوت إسرائيل" بقيام نتنياهو بدفع "قانون القومية" الذي يكرس يهودية إسرائيل قدما.

وكانت مصادر في حزب "الليكود" نقلت عن نتنياهو نيته ضم مواطن عربي إلى لائحة مرشحي الحزب للكنيست لتعيينه لاحقا في منصب وزير، في أول خطوة من نوعها بتاريخ الحزب، وسط مسعى "الليكود" لحشد الأصوات العربية للانتخابات المبكرة المقررة في مارس المقبل.

وقام نتنياهو في الأيام الأخيرة بزيارتين لمدينتين عربيتين لتفقد الأحوال فيهما غير أن المراقبين السياسيين يرون أن زيارة نتانياهو لكل من مدينتي الطيرة وأم الفحم جاءت بنكهة انتخابية صرفة.

المصدر: مكان