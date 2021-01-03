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تركيا.. اعتقال 229 ألف شخص بجرائم مخدرات خلال 2020

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تركيا.. اعتقال 229 ألف شخص بجرائم مخدرات خلال 2020
Reuters
قوات الأمن التركي - أرشيف
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أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن بلاده شهدت أكثر من 158 ألف عملية أمنية لمكافحة المخدرات، أسفرت عن اعتقال 229 ألفا و156 شخصا خلال عام 2020.

وكتب على "تويتر": "تمت مصادرة كميات كبيرة من المواد والحبوب المخدرة، وكذلك المواد الصيدلانية الصناعية".

وأشار إلى أن "هناك زيادة نسبية في المواد المضبوطة مقارنة بالسنوات السابقة".

وأضاف: "تم اعتقال 229156 شخصا وصدرت أحكام بالسجن على 23693 شخصا في 158674 عملية لمكافحة المخدرات".

المصدر: "زمان التركية"

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