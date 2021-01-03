تركيا.. اعتقال 229 ألف شخص بجرائم مخدرات خلال 2020

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن بلاده شهدت أكثر من 158 ألف عملية أمنية لمكافحة المخدرات، أسفرت عن اعتقال 229 ألفا و156 شخصا خلال عام 2020.

وكتب على "تويتر": "تمت مصادرة كميات كبيرة من المواد والحبوب المخدرة، وكذلك المواد الصيدلانية الصناعية".

وأشار إلى أن "هناك زيادة نسبية في المواد المضبوطة مقارنة بالسنوات السابقة".

وأضاف: "تم اعتقال 229156 شخصا وصدرت أحكام بالسجن على 23693 شخصا في 158674 عملية لمكافحة المخدرات".

2020’de UYUŞTURUCU ile mücadele

çatır çutur devam etti!



229.156 kişi gözaltı

23.693 kişi tutuklandı

23 milyar TL değerinde 114.509.227 kök kenevir, 87 ton esrar ele geçirildi

Ölümler ise

2017’de 941 iken 175’e düştü

“Bataklık” dahil 158.674 operasyon yapıldı



Çatır çutur devam pic.twitter.com/ZuFdnObkzZ — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 3, 2021

المصدر: "زمان التركية"