تركيا.. اعتقال 229 ألف شخص بجرائم مخدرات خلال 2020
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن بلاده شهدت أكثر من 158 ألف عملية أمنية لمكافحة المخدرات، أسفرت عن اعتقال 229 ألفا و156 شخصا خلال عام 2020.
وكتب على "تويتر": "تمت مصادرة كميات كبيرة من المواد والحبوب المخدرة، وكذلك المواد الصيدلانية الصناعية".
وأشار إلى أن "هناك زيادة نسبية في المواد المضبوطة مقارنة بالسنوات السابقة".
وأضاف: "تم اعتقال 229156 شخصا وصدرت أحكام بالسجن على 23693 شخصا في 158674 عملية لمكافحة المخدرات".
2020’de UYUŞTURUCU ile mücadele— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 3, 2021
çatır çutur devam etti!
229.156 kişi gözaltı
23.693 kişi tutuklandı
23 milyar TL değerinde 114.509.227 kök kenevir, 87 ton esrar ele geçirildi
Ölümler ise
2017’de 941 iken 175’e düştü
“Bataklık” dahil 158.674 operasyon yapıldı
Çatır çutur devam pic.twitter.com/ZuFdnObkzZ
المصدر: "زمان التركية"