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هبوط طائرة شحن تركية اضطراريا في إسطنبول

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هبوط طائرة شحن تركية اضطراريا في إسطنبول
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الطائرة التركية
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أكدت شركة الخطوط الجوية التركية، أن طائرة شحن من طراز B777-F هبطت اضطراريا في مطار "أتاتورك" بإسطنبول، بعد اصطدامها بسرب من الطيور.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن طائرة الشحن المجدولة برقم TK6220 أقلعت من مطار "أتاتورك" صباح اليوم الأحد، وبعد وقت قصير من الإقلاع اصطدمت بسرب من الطيور، ما أدى لحدوث أضرار في هيكلها.

وأشارت، إلى أن قبطان الطائرة قرر العودة بها إلى المطار.

المصدر: "الأناضول"

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