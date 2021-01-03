 
مباشر
عاجل
سوريا.. مقتل 6 أشخاص في اعتداء "إرهابي" على حافلة في ريف حماة

ظريف: الطرف الوحيد المستفيد من اغتيال سليماني هو "داعش"

أخبار العالم

ظريف: الطرف الوحيد المستفيد من اغتيال سليماني هو
Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/phn5

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الطرف الوحيد المستفيد من اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني هو تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي تغريدة عبر "تويتر" كتب ظريف: "قبل عام وفي مثل هذا اليوم، اغتيل العدو الأول للإرهابيين المتطرفين (قاسم سليماني) بطريقة جبانة على يد الإرهابي الكبير".

وأضاف: "في الوقت الذي تكرم فيه منطقتنا بوقار وعظمة الذكرى الأولى لرحيله، فإن ذلك يذكرنا بأن الطرف الوحيد الذي استفاد من اغتياله هو تنظيم "داعش" الذي زاد نشاطه منذ ذلك الحين".

المصدر: "فارس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا