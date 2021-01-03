ظريف: الطرف الوحيد المستفيد من اغتيال سليماني هو "داعش"

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الطرف الوحيد المستفيد من اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني هو تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي تغريدة عبر "تويتر" كتب ظريف: "قبل عام وفي مثل هذا اليوم، اغتيل العدو الأول للإرهابيين المتطرفين (قاسم سليماني) بطريقة جبانة على يد الإرهابي الكبير".

وأضاف: "في الوقت الذي تكرم فيه منطقتنا بوقار وعظمة الذكرى الأولى لرحيله، فإن ذلك يذكرنا بأن الطرف الوحيد الذي استفاد من اغتياله هو تنظيم "داعش" الذي زاد نشاطه منذ ذلك الحين".

A year ago today, 𝘌𝘯𝘦𝘮𝘺 #1 of extremist terrorists was cowardly assassinated by the terrorist-in-chief.



As our region solemnly commemorates his one year passing, a reminder that the only beneficiary of his murder is Daesh (ISIS), which has only increased its activity since. pic.twitter.com/bt8pgDvXar — Javad Zarif (@JZarif) January 3, 2021

المصدر: "فارس"