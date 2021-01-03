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مستشار بايدن يكشف عن طريقة لـ"ردع بوتين" في المجال السيبراني

أخبار العالم

مستشار بايدن يكشف عن طريقة لـ
Reuters Joshua Roberts
جيك ساليفان
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أكد مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن إدارته قد تفرض المزيد من العقوبات على روسيا، إثر الهجوم السيبراني واسع النطاق على المؤسسات الحكومية الأمريكية.

ورجح ساليفان في حوار مع شبكة "سي إن إن" وقوف روسيا "على أغلب الظن" وراء الهجوم الذي أدى إلى اختراق 250 شبكة إلكترونية تابعة للحكومة الأمريكية.

وأشار إلى أن هذا الاستنتاج يأتي بناء على تصريحات النائب العام الأمريكي المستقيل ويليام بار، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وما و"التاريخ الحديث للممارسات الروسية".

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ولفت إلى أن السلطات الأمريكية بعد ثلاثة أسابيع من الهجوم، لم تحدد بعد حجمه ونوايا الهاكرز ومدى نجاحه، مؤكدا أن الاختراق بهذا الحجم لا يتيح فرصا متزايدة في مجال التجسس فحسب، بل يسمح لجهة ثالثة بتنفيذ أعمال تخريبية.

وردا على سؤال عن الطريقة التي تنوي الإدارة القادمة اتباعها لـ"ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، قال: "كان الرئيس المنتخب قد قال إنه سيفرض ثمنا باهظا على مثل هذه الهجمات، وهو رجل يقرن القول بالفعل، وسيرد في الزمان والمكان المناسبين".

المصدر: CNN + RT

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