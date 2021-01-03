تقرير: دور الجنائز في كاليفورنيا تكتظ بجثث ضحايا كورونا

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن المؤسسات الجنائزية في جنوب ولاية كاليفورنيا، لم تعد قادرة على استيعاب جثث ضحايا فيروس كورونا.

وأكدت الوكالة في تقرير نشرته أمس السبت أن دور الجنازات في جنوب كاليفورنيا اضطرت لرفض تلبية احتياجات بعض العوائل بسبب استنزاف قدراتها على استيعاب الجثث.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن ماغدا مالدونادو صاحبة مؤسسة Continental في لوس أنجلوس قولها: "أعمل في هذا القطاع منذ 40 عاما، ولم أتوقع أبدا أنني سأضطر يوما إلى القول لعائلة: لا، لا نستطيع تسلم فقيدكم".

وأوضحت أن مؤسستها تسلمت في الأسبوع الأخير نحو 30 جثة يوميا، مقابل خمس جثث فقط في الظروف العادية، مشيرة إلى أن أصحاب غرف الموتى في المدينة يتواصلون مع بعضهم بحثا عن مؤسسات لم تستنزف قدراتها بعد، لكنهم يتلقون الجواب نفسه وهو: "آسفون، لا نقدر على الاستقبال".

وسجلت في كاليفورنيا حتى اليوم أكثر من مليونين و345 ألف إصابة بكورونا، منها 26357 حالة وفاة تعود أكثر من 10 آلاف منها لمقاطعة لوس أنجلوس.

المصدر: أسوشيتد برس + RT