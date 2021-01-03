أكاديمي روسي يعلق على أحاديث عن علامات انتشار "مرض X" المميت

قال عضو مجلس الدوما الروسي الأكاديمي غينادي أونيشينكو، معلقا على علامات اكتشاف مرض مميت جديد في إفريقيا، إن الحديث عن ذلك كان يجب أن يتم في الأوساط الطبية.

وأضاف البرلماني، في حديث لصحيفة "إزفستيا": "الآن أعتقد أنه يجب على منظمة الصحة العالمية، أن تشكل مجموعة من الخبراء، لتذهب إلى هناك وتحقق في الأمر".

وشدد الأكاديمي أونيشينكو، على أن ظهور عدوى وأمراض جديدة، هو "عملية تطور حتمية".

واختتم حديثه قائلا: "هذا هو التوازن البيولوجي سيئ السمعة، لذلك دعونا نتحقق من ذلك".

في وقت سابق حذر العالم الميكروبيولوجي من جمهورية الكونغو الديمقراطية البروفيسور جان جاك مويمبي تامفوم، من احتمال ظهور أمراض قاتلة جديدة.

وأضاف العالم المعروف باكتشافه لإيبولا، في مقابلة مع قناة CNN، أن التهديد يأتي من قطع الأشجار وإزالة الغابات، مما يؤدي إلى زيادة احتكاك الإنسان مع العوامل المختلفة المثيرة والمسببة للأمراض.

وقال البروفيسور، إن ذلك قد يؤدي إلى انتشار "وباء كبير شامل" في المستقبل.

ولم يستبعد الاختصاصي ظهور عدوى تنتشر بالسرعة التي ينتشر بها كوفيد-19، وتتمتع بقدرة على القتل مثل إيبولا المميتة.

المصدر: نوفوستي