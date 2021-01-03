إيران تبحث مقايضة لقاح كورونا بأرصدتها المجمدة في كوريا الجنوبية

أعلن رئيس غرفة التجارة الإیرانية-الكورية الجنوبية، الأحد، عن مفاوضات تجري مع سيئول لمقايضة أرصدة إيران المجمدة لديها، بأنواع من السلع منها لقاح فيروس كورونا.

وأوضح حسين تنهائي في تصريح لوكالة "إيلنا" الإيرانية أن الجانب الكوري الجنوبي لم يقدم على خطوات تنفيذية حتى الآن لمقايضة السلع أو الإفراج عن هذه الأرصدة، فيما تم تقديم عدة مقاربات من قبل غرفة التجارة الإيرانية الكورية لنائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري يوم أمس بهذا الشأن.

وأشار إلى أن الاجتماع مع جهانغيري تمخض عن تحديد أنواع السلع التي ستشملها المقايضة، بهدف عقد لقاء مع الجانب الكوري الجنوبي.

وأكد رئيس الغرفة التجارية أن هذه السلع تشمل المواد الأولية والأدوية والمواد البتروكيماوية وقطع غيارالسيارات والأجهزة المنزلية وقطع غيارها، مشيرا إلى أنه على رأس هذه السلع لقاح كورونا، حيث يتم التنسيق مع وزارة الصحة الإيرانية بهذا الشأن.

ولفت تنهائي إلى أن الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية تتراوح بين 8 إلى 8.5 مليار دولار.

المصدر: فارس