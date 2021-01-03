إيران: تنفيذ حكم الإعدام بحق "إرهابيين" اثنين ومجرم

نفذت السلطات الإيرانية، فجر اليوم الأحد، في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، حكم الإعدام بحق "إرهابيين اثنين ومجرم".

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وقال بيان صادر عن دائرة العدل في محافظة سيستان وبلوشستان إنه "تم تنفيذ حكم الإعدام في مدينتي خاش وسراوان، بحق الإرهابيين حسن دهواري وإلياس قلندرزهي، ومدان يدعى أميد محمودزهي، بتهمة السطو المسلح وارتكاب جرائم قتل".

وأوضح البيان أن الإجراءات القانونية في قضية محاكمة الإرهابيين انطلقت في العام 2014، فيما انطلقت القضية الجنائية لمرتكب عمليات القتل والسطو المسلح منذ العام 2015.

وأشار البيان إلى أن "اعتقال الإرهابيين حسن دهواري والياس قلندرزهي تم في 5 أبريل 2014 وتم العثور في منزلهما على كميات من المتفجرات والأسلحة ومعدات تصنيع العبوات الناسفة وعدد من اللوحات والمعدات العسكرية وبعض المستلزمات المكتبية والأوراق الخاصة بجماعة جيش الظلم، المتضمن طريقة صنع القنابل والفتاوى التكفيرية".

وقال البيان، إن "الإرهابي حسن دهواري، مدان بعمليات خطف مواطنين وتفجير أماكن عامة في مدينة سراوان وتسليم المختطفين إلى زمرة إرهابية وقتل عدد من أفراد قوى الأمن الداخلي، ونقل متفجرات من باكستان إلى داخل إيران وتقديم دعم لوجيستي لأعضاء زمرة جيش الظلم الإرهابية، فيما أدين الإرهابي الثاني إلياس قلندرزهي بتنفيذ أعمال إرهابية في مدينة سراوان مثل إلقاء قنابل يدوية على منازل المواطنين، وتفجير سيارة للشرطة بعبوة ناسفة، والمشاركة في تفجير أبراج الكهرباء، والهجوم على مخفر حدودي، وقتل مواطنين".

كما لفت إلى أن "أميد محمودزهي مدان بجرم ارتكاب جرائم خطف وسطو مسلح وقتل اثنين من المواطنين، وزعزعة الأمن في المنطقة".

المصدر: فارس