مطالب بتمديد قيود الحجر العام في ألمانيا حتى 31 يناير

طالبت العديد من الولايات الألمانية الأكثر تضررا بوباء كورونا الحكومة الفدرالية، بتمديد قيود الحجر العام للحد من انتشار الفيروس.

وذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج"، أن القيود الصارمة المفروضة في ألمانيا ستبقى سارية حتى 10 يناير الجاري.

وتقترح بعض المناطق التمديد حتى 31 يناير، وطالب بعضها بتمديد الحظر لفترة أقصر، لكن مع الاستمرار في مراقبة الوضع.

وبحسب الصحيفة، تميل الحكومة الفدرالية نحو خيار استمرار القيود حتى 31 يناير.

وفرضت السلطات الألمانية منذ 16 ديسمبر أشد حجر صحي صرامة في تاريخ البلاد.

المصدر: لينتا رو