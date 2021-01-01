طهران: ردنا سيكون ساحقا على كل من يقترب من خطوطنا الحمراء

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تصريح لوكالة "فارس" يوم الجمعة، أن رد طهران سيكون ساحقا على كل من يقترب من الخطوط الحمراء التي رسمتها بلاده.

وقال: "نحن واثقون من الرد على أي إجراء أمريكي ومستعدون لأي سيناريو".

وشدد على أن إيران لن تتساهل في ما يخص أمنها القومي ومصالحها الوطنية.

وأضاف أن إسرائيل تدرك أن إيران سترد بشكل ساحق في حال اقترابها من خطوطها الحمراء.

وأشار إلى أن بعض التقارير بشأن التشكيلات العسكرية الأمريكية في المنطقة استعدادا للحرب واقعي، وبعضها ضجة إعلامية.

ولفت إلى وجود مؤشرات على تحركات أمريكية شيطانية في المنطقة، محملا إياها عواقب أي مغامرة جديدة.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن بلاده لا تسعى لخلق التوتر لكنها جادة بالكامل في الدفاع عن مصالحها الوطنية، مشيرا إلى أن طهران أبغت واشنطن عن طريق قنوات خاصة بأنها تتحمل تداعيات أي مغامرة جديدة في المنطقة.

كما أضاف أنهم أبلغوا دولا في المنطقة بأن تكون حذرة من الوقوع في مصيدة بعض المؤامرات.

وقال إن إيران لن تبادر إلى أي تحرك لكن ردها على أي اعتداء سيكون حتميا وحازما.

وأضاف أن العد العكسي لإخراج ترامب من البيبت الأبيض قد بدأ وعليه الخروج بما يحفظ ماء وجهه، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي سيغادر وهو يحمل إرثا مشؤوما وأن إيران لن تنسى اغتيال قاسم سليماني ورفاقه.

المصدر: وكالة "فارس"