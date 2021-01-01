نيجيريا.. مقتل العشرات من مقاتلي "بوكو حرام"

أكد مسؤول نيجيري أن العشرات من مسلحي جماعة "بوكو حرام" قتلوا في سلسلة غارات جوية شنها الجيش في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري جون إينينشي في بيان صحفي، إن "القوات المسلحة هاجمت مخابئ الجماعة المتشددة بالقرب من تومبون جيني في ولاية بورنو الأربعاء الماضي".

وأضاف: "الغارات الجوية شنت بعد سلسلة من مهام المراقبة الجوية التي أشارت إلى أن الموقع كان يستخدم كقاعدة انطلاق، حيث التقى بعض قادة الجماعة ومقاتليهم للتخطيط للهجمات وشنها".

وتخوض "بوكو حرام" تمردا مسلحا منذ 2009، عندما قتل زعيمها في سجن تابع للجيش النيجيري، وأعلنت فيما بعد أنها تسعى إلى إقامة إمارة تطبق الشريعة الإسلامية في شمال نيجيريا، الذي ينتشر فيه الفقر والإحساس بالغبن.

وشهدت الجماعة عام 2015 انقساما حين ظهر فصيل جديد بايع تنظيم "داعش"، بينما بقي فصيل آخر مع الزعيم أبو بكر شيكاو، يعلن الولاء لتنظيم "القاعدة".

واشتهرت جماعة "بوكو حرام" بعملياتها الانتحارية الدموية ضد الأسواق، وخطف تلاميذ المدارس.

المصدر: "الغارديان"