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البابا يدعو لإيجاد حلول سريعة في اليمن

أخبار العالم

البابا يدعو لإيجاد حلول سريعة في اليمن
Reuters
البابا​ فرنسيس
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استنكر ​البابا​ فرنسيس الأحداث التي تحصل في ​اليمن​، مشددا على "ضرورة إيجاد حلول سريعة من أجل تعزيز ​السلام".

وفي رسالة اليوم العالمي للسلام الـ54، دعا الى "تكثيف ​الصلاة​ في اليوم العالمي للسلام".

وجدد دعوته لـ"إيجاد حلول سريعة من أجل تعزيز ​السلام في اليمن"، قائلا: "الجميع يفكر بأطفال اليمن الذين لا يستطيعون الحصول على طعام، ونحن نصلي سويا من أجلهم".

كما وجه التحية إلى الأطفال في ​النمسا​ و​ألمانيا​ الذين لم يستطيعوا زيارة عائلاتهم"، متمنيا أن "يكون عام 2021 عام سلام".

المصدر: موقع "النشرة"

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