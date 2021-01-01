عودة 9 أوكرانيين من بين المحتجزين بمعسكرات النازحين في سوريا

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن عودة 9 مواطنين أوكرانيين كانوا بين المحتجزين بمعسكرات النازحين بسوريا، مؤكدا أن كييف ستواصل العمل على إعادة مواطنيها المحتجزين جميعا.

وكتب زيلينسكي على موقع "تليغرام" اليوم الجمعة: "أخيرا عاد مواطنونا من سوريا، نساء وأطفال كانوا محتجزين لعدة سنوات في معسكرات النازحين في ظروف مروعة. أوكرانيا ستعيد مواطنيها كلهم، مهما كانت هويتهم، وأينما أصابتهم مصيبة".

وأكد مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أليكسي أريستوفيتش، أنه قد عاد تسعة مواطنين، وكتب عبر"فيسبوك": "هناك نحو 70 مواطنا في الأسر من الأطفال والنساء. لقد عاد اليوم تسعة مواطنين، بينهم سبعة أطفال وامرأتان".

وكانت الخارجية الأوكرانية قد أعلنت عام 2020 العمل على عودة مواطنين أوكرانيين يين محتجزين في معسكر الهول للاجئين في سوريا.

المصدر: "سبوتنيك"