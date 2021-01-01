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 اليابان تعتزم تطوير مقاتلة بدون طيار بحلول عام 2035

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 اليابان تعتزم تطوير مقاتلة بدون طيار بحلول عام 2035
AFP
صورة أرشيفية
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قالت صحيفة "نيكي"، نقلا عن مصادر مطلعة اليوم، إن وزارة الدفاع اليابانية، تخطط لإنجاز تطوير طائرة مقاتلة بدون طيار، وتوريدها للقوات مع حلول عام 2035.

ووفقا للصحيفة، لا تحتاج هذه المقاتلة إلى قمرة قيادة، لذا يمكن تصغير حجمها. وسيؤدي ذلك إلى تقليص تكاليف الإنتاج مقارنة بالمقاتلات التقليدية.

ولكن خلال مرحلة تصميم المقاتلات غير المأهولة، سيكون من الضروري إجراء دراسات واسعة النطاق في مجال الذكاء الاصطناعي والتحكم عن بعد، التي ستضمن المنظومات القتالية في الطائرة.

وذكرت الصحيفة، أن الوزارة ستخصص 2.7 مليار ين (حوالي 26.1 مليون دولار) لمثل هذه الدراسات والبحوث.

في الوقت نفسه، سيتم تكليف شركة Subaru بتطوير تقنيات التحكم ومراقبة الطيران. وستقوم شركتا Mitsubishi Heavy Industries و Mitsubishi Electric، بتصميم نظام نقل البيانات بشكل فوري بين هذه المقاتلات. بالإضافة إلى ذلك، تدرس وزارة الدفاع اليابانية، إمكانية إشراك شركات بريطانية وأمريكية في هذا النشاط.

المصدر: تاس

 

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