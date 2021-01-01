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إصابة 3 أشخاص في حادث طعن وسط لندن

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إصابة 3 أشخاص في حادث طعن وسط لندن
mirror.co.uk
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نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى الليلة الماضية، إثر حادث طعن وقع بوسط لندن، بعد دقائق من حلول العام الجديد.

واستجابت خدمة الإسعاف في لندن لتقارير واردة بوقوع الحادث في الساعة 00.34 صباحا، حيث تم نقل رجلين وامرأة إلى المستشفى، حسبما ذكر متحدث باسم خدمة الإسعاف. 

واحتشدت الشرطة ورجال الإطفاء وطواقم الإسعاف في موقع الحادث، وأعلنت شرطة وستمنستر منح أفرادها صلاحيات إضافية للتوقيف والتفتيش، في جميع أنحاء شمال وستمنستر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم اعتقال امرأة يشتبه بصلتها بالحادث.

المصدر: وكالات

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