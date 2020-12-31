جونسون: المملكة المتحدة ستكون "سخية ومنفتحة على الخارج" بعد بريكست

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس أن خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة "لحظة رائعة"، مؤكدا أن بلاده ستكون "سخية ومنفتحة على الخارج".

وقال جونسون في كلمته بمناسبة حلول السنة الجديدة: "إنها لحظة رائعة.. لقد باتت حريتنا بين أيدينا ويعود إلينا أن نستفيد منها إلى أبعد حد".

وتحدث عن مساحة من الأمل في أزمة فيروس كورونا خصوصا بعدما بدأت حملة التلقيح وأنه ما زال هناك "نضال شاق" بعد ظهور سلالة جديدة من المرض في بريطانيا.

وتابع: "عندما تشرق الشمس غدا في 2021، سنكون متيقنين من أننا نملك اللقاحات المصنوعة في مملكة باتت حرة في تصرفها، وربما إذا دعت الحاجة أفضل مما يقوم به أصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "نحن أحرار في عقد صفقات تجارية في كل أنحاء العالم.. ولدينا حرية في تفعيل طموحنا في أن نصبح قوة علمية عظمى"، مشيرا إلى الطموحات في العلوم الحيوية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المدخرات وطاقة الرياح.

ودعا إلى ترسيخ وحدة كيانات المملكة المتحدة بعد التوترات التي كشفها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال: "أعتقد أن غريزة شعوب هذا البلد ستدفعها إلى أن تجتمع معا في مملكة متحدة تضم إنكلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، للعمل معا والتعبير عن قيمنا في كل أنحاء العالم".

المصدر: أ ف ب