وفاة الممثل روبرت أوسين متأثرا بكورونا

قالت صحيفة "لوبوان"، إن الممثل والمخرج الفرنسي روبرت أوسين، توفي بعد مرور يوم واحد على بلوغه 93 عاما.

وذكرت الصحيفة أنه كان مصابا بفيروس كورونا المستجد. وأشارت إلى أنه أصيب بهذه العدوى، خلال مكوثه الأخير في المستشفى.

وقالت أرملته الممثلة كانديس، باتو لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه توفي صباح اليوم الخميس في المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.

ولعب هذا الممثل، أكثر من 100 دور في السينما والتلفزيون، كما عمل كمخرج وكاتب سيناريو في حوالي 20 فيلما.

واشتهر حسين باسم الكونت جيفري دي بيراك من تولوز في النسخة السينمائية لرواية أنجليكا.

المصدر: نوفوستي