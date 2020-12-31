تشكيل مركز المراقبة الروسي - التركي في قره باغ خلال أسبوعين

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم، إنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين تشكيل مركز روسي- تركي مشترك، لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ.

وأضاف علييف، خلال استقباله لوفد عسكري تركي برئاسة وزير الدفاع خلوصي أكار: "تفي أذربيجان بالتزاماتها في هذا الموضوع. ويقوم الجانب الأذربيجاني الآن ببناء مركز يقع في منطقة أغدام. وسيكون مركز المراقبة هذا جاهزا في الأيام العشرة المقبلة، أو بعد أسبوعين كحد أقصى".

وشدد الرئيس علييف، على أنه يعلم بالاستعداد الكامل للجانب التركي لبدء هذا النشاط.

وقال: "كلما بدأ مركز الرصد أنشطته بشكل أسرع، فستسير الأمور بشكل أفضل. لأنه على الرغم من مرور ما يقرب من شهرين على نهاية الحرب، لا تزال التهديدات قائمة".

وأضاف رئيس إذربيجان: "لا تزال تعمل على أراضينا تشكيلات عسكرية أرمنية غير خاضعة للمراقبة، وبعضها لا يريد الاستسلام. لذلك، للقضاء على هذا التهديد وبشكل عام لضمان السلام والاستقرار في المنطقة في المستقبل، هناك حاجة بالتأكيد إلى مركز مراقبة".

وأعرب عن ثقته في أن المركز الروسي التركي "سينفذ مهامه بشرف".

المصدر: تاس