إيران: سيتلقى العدو ردا موجعا في حال قيامه بأي مغامرة ضدنا

قال قائد القوات الجوية الإيرانية عزيز نصير زاده، إن "العدو سيواجه ردا مدويا من القوات المسلحة، إذا غامر وتجرأ على إيران".

وأضاف نصير زاده، خلال زيارته التفقدية لقاعدة الصيد الرابعة في دزفول: "تم تدريب أفراد القوات الجوية للجيش، مثل القوات الأخرى، بشكل جيد للغاية وهم على أهبة الاستعداد"، مشيرا إلى أن "العدو سيواجه ردا مدويا من القوات المسلحة إذا غامر وتجرأ على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

ولفت إلى ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، قائلا: "لقد كان الشهيد سليماني الشخص الوحيد في العالم الذي حارب الإرهاب وواجهه حرفيا وحرر المجتمعات البشرية، وخاصة شعوب المنطقة من غدة داعش السرطانية".

المصدر: "وكالة مهر"