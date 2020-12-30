بوليفيا تشتري 5,2 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا

أعلن رئيس بوليفيا، لويس آرسي، اليوم الأربعاء، أن بلاده قررت شراء 5,2 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

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ورحب آرسي بعقد اتفاق بين بوليفيا وروسيا حول شراء بلاده كمية من لقاح "سبوتنيك V"، قائلا: "هذا الاتفاق يضمن حصولنا على 5.2 مليون جرعة من اللقاح للشعب البوليفي".

وأضاف الرئيس البوليفي أن بلاده ستستلم لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد من منتجين آخرين عبر منصة COVAX، موضحا أن هدفه هو تطعيم 80% من السكان من الفيروس الفتاك.

المصدر: إنترفاكس