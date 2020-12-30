مسؤول: إيران تنتج جميع أدوية علاج كورونا

قال رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، محمد رضا شانه ساز، إن جميع أدوية علاج المصابين بفيروس كورونا يتم انتاجها في البلاد.

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وأكد شانه ساز، اليوم الأربعاء، على أن العديد من الباحثين الإيرانيين يعملون على صنع الأدوية التي يحتاجها المصابون بكورونا.

وقال: "مع بداية تفشي الوباء كان يتم استيراد أكثر من 90 بالمئة من أدوية علاج كورونا، وكانت هناك مشاكل مع ذلك، لكن الآن الوضع مختلف تماما عن السابق".

وأضاف رئيس منظمة الغذاء والدواء: "على الرغم من عدم وجود علاج نهائي للمصابين بفيروس كوفيد -19، إلا أنه بفضل جهود خبراء صناعة الأدوية في البلاد، يجري حاليا محليا إنتاج جميع الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد".

المصدر: وكالة فارس