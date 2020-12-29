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الاتحاد الأوروبي يعتزم شراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاح "فايزر- بيونتيك"

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الاتحاد الأوروبي يعتزم شراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاح
Reuters /FW1F/barbara Lewis
لقاح فيزر بيونتيك
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي قرر شراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاح "فايزر- بيونتيك".

وكتبت في تغريدة أن الاتحاد الذي يضم 27 دولة سيحصل في المجمل على 300 مليون جرعة من اللقاح، الذي تم تقييمه على أنه آمن وفعال.

وسيكون التطعيم في دول الاتحاد الأوروبي التي يسكنها قرابة 450 مليون نسمة خطوة مهمة صوب إنهاء جائحة أودت بحياة 1.7 مليون إنسان حول العالم وشلت اقتصادات ودمرت شركات ووظائف.

المصدر: "رويترز"

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