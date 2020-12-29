 
مباشر

مقتل 50 صحفيا خلال عام 2020

أخبار العالم

مقتل 50 صحفيا خلال عام 2020
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pgfx

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن 50 صحفيا قتلوا خلال عام 2020، أغلبهم في دول لا تشهد حروبا.

إقرأ المزيد
لجنة حماية الصحفيين: أكثر من 270 صحفيا وراء القضبان في 2020
لجنة حماية الصحفيين: أكثر من 270 صحفيا وراء القضبان في 2020

وأضافت المنظمة في تقريرها السنوي الذي نشرته اليوم الثلاثاء، أن القتلى قرابة 7 من كل 10 في دول تنعم بالسلام وليس في مناطق حرب، مشيرة إلى أن عدد القتلى مستقر، مقارنة بـ 53 صحفيا قتلوا في عام 2019.

وأوضح التقرير أن نسبة الصحفيين القتلى في مناطق النزاع في انخفاض، من 58٪ في عام 2016 إلى 32٪ هذا العام، في بلدان مثل سوريا واليمن أو "المناطق التي تعاني من نزاعات منخفضة ومتوسطة الحدة" كأفغانستان والعراق.

من جهتها، أكدت لجنة حماية الصحفيين على أن عدد الصحفيين السجناء على مستوى العالم ارتفع إلى رقم قياسي خلال عام 2020.

حيث هناك ما لا يقل عن 274 صحفيا وراء القضبان، وذلك حتى الأول من ديسمبر الجاري، ويعتبر هذا الرقم أكبر رقم تسجله اللجنة، منذ أن بدأت في جمع البيانات في أوائل التسعينيات، حيث بلغ عدد الصحفيين المسجونين في العالم العام الماضي 250 صحفيا على الأقل.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا