ماكرون: لدينا سلاح جديد ضد فيروس كورونا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تفاؤله بعد انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في فرنسا وأوروبا اليوم الأحد، مؤكدا وجود "سلاح جديد" لمواجهة الجائحة.

وكتب في تغريدة: "لدينا سلاح جديد ضد الفيروس: إنه اللقاح"، مؤكدا أن "المرحلة الأولى من حملة التطعيم تشمل كبار السن الذين يعيشون في تجمعات، فضلا عن الأطقم الصحية المعرضة للخطر".

Nous avons une nouvelle arme contre le virus : le vaccin. Tenir ensemble, encore. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 27, 2020

وأضاف في تغريدة أخرى: "أقولها وأكررها: اللقاح ليس إجباريا. فلنضع ثقتنا في باحثينا وعلمائنا، نحن بلد الأنوار وباستور، وعلينا أن نتبع المنطق والعلم".

Je l’ai dit, je le répète : le vaccin ne sera pas obligatoire. Ayons confiance en nos chercheurs et médecins. Nous sommes le pays des Lumières et de Pasteur, la raison et la science doivent nous guider. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 27, 2020

ودشنت أوروبا اليوم الأحد حملة تطعيم ضخمة للوقاية من "كوفيد-19" بدأتها بالمسنين والفرق الطبية على أمل وضع نهاية لجائحة كبلت اقتصادها وأودت بحياة أكثر من 1.7 مليون نسمة في أنحاء العالم.

المصدر: RT