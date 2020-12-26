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الفلبين تمدد حظر الرحلات الجوية من بريطانيا لتجنب سلالة كورونا الجديدة

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الفلبين تمدد حظر الرحلات الجوية من بريطانيا لتجنب سلالة كورونا الجديدة
Reuters LMD
تدابير احترازية ضد كورونا في الفلبين
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مدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، يوم السبت، الحظر المفروض على الرحلات الجوية من بريطانيا لمدة أسبوعين آخرين حتى منتصف يناير، في محاولة لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

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وأمر الرئيس بفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على المسافرين القادمين من بريطانيا ومن البلدان التي اكتشفت فيها السلالة الجديدة الأكثر عدوى، بما في ذلك هونغ كونغ وسنغافورة وأستراليا واليابان.

يذكر أن العديد من البلدان أغلقت حدودها مع بريطانيا بعد ظهور السلالة الجديدة هناك.

المصدر: "رويترز"

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