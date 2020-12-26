رئيس بولندا السابق يشكو ضيق الحال

اشتكى رئيس بولندا السابق، الحائز جائزة نوبل للسلام، ليخ فالينسا، من نقص المال لديه.

وقال فالينسا في حوار مع صحيفة "Polsat News": "لن يتلقى أحد مني هذا العام هدايا، لأنني مفلس... كان في وقت مضى لدي المال، وزعته ولم يبق في جيبي شيء.

وأوضح الرئيس السابق أنه كان أكثر نشاطا، وكان "يعمل إضافيا" ومكتفيا، أما الآن فلم يعد لديه ما يكفي من المال.

ويعد فالينسا أول زعيم لنقابة "التضامن"، وأصبح رئيسا لبولندا في الفترة 1990-1995.

المصدر: نوفوستي