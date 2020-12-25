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رسالة ميلانيا ترامب بمناسبة عيد الميلاد

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رسالة ميلانيا ترامب بمناسبة عيد الميلاد
Reuters
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وجهت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد.

وقالت ميلانيا عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، "في عيد الميلاد هذا العام، أبعث بأطيب تمنياتنا لكل من يحتفل بهذا الوقت الرائع من العام".

وتابعت: "دعونا نتذكر أفراد الجيش الأمريكي الشجعان وكبار السن وغيرهم، الذين لا يمكنهم التواجد مع أحبائهم اليوم. عيد ميلاد سعيد!".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي 

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