رسالة ميلانيا ترامب بمناسبة عيد الميلاد

وجهت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد.

وقالت ميلانيا عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، "في عيد الميلاد هذا العام، أبعث بأطيب تمنياتنا لكل من يحتفل بهذا الوقت الرائع من العام".

وتابعت: "دعونا نتذكر أفراد الجيش الأمريكي الشجعان وكبار السن وغيرهم، الذين لا يمكنهم التواجد مع أحبائهم اليوم. عيد ميلاد سعيد!".

This #Christmas, I send our best wishes to all who celebrate this wonderful time of the year. Let’s remember our brave service members, elderly & others who may not be able to be with their loved ones today. #MerryChristmas! — Melania Trump (@FLOTUS) December 25, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي