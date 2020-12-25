وفاة زعيم المعارضة في مالي إسماعيل سيسي

توفي المعارض المالي المخضرم إسماعيل سيسي، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 71 عاما بعد شهرين من إنهاء احتجازه لفترة طويلة.

وقال نوحوم توجو، المتحدث باسم سيسي، لوكالة "رويترز": "أؤكد أن إسماعيل توفي الليلة الماضية في باريس". وقالت وسائل إعلام فرنسية إنه توفي متأثرا بإصابته بمرض كوفيد-19.

وكان سيسي، وهو وزير مالية سابق خسر انتخابات الرئاسة أمام إبراهيم أبو بكر كيتا عامي 2013 و2018، يعتبر من بين الأوفر حظا في انتخابات من المتوقع أن تُجرى أوائل عام 2022 بعد الإطاحة بكيتا في انقلاب عسكري في أغسطس.

واختطف مسلحون سيسي في مارس خلال الدعاية لانتخابات برلمانية في منطقة تمبكتو في شمال البلاد. وتم إطلاق سراحه في أكتوبر مع عاملة الإغاثة الفرنسية صوفي بيترونا ورهينتين إيطاليتين.

وخلال احتجازه أطاح مجلس عسكري بكيتا متهما إياه بالتسبب في انعدام الأمن بسبب نشاط متشددين مرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية وكذلك في فساد على مستوى عال.

وتحت ضغط دول في المنطقة تخلى المجلس العسكري رسميا عن السلطة في سبتمبر أيلول لحكومة انتقالية تتولى إدارة البلاد 18 شهرا. ومع ذلك يحتفظ ضباط الجيش بنفوذ كاسح على الحكومة.

المصدر: رويترز