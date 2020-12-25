باستثناء تغراي.. إثيوبيا تعلن موعدا جديدا للانتخابات البرلمانية

أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم الجمعة، موعدا جديدا للانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر أصلا إجراؤها في البلاد في وقت سابق من العام الجاري.

وأكدت هيئة الانتخابات الوطنية الإثيوبية أن الانتخابات ستجري في الخامس من يونيو القادم.

وكان من المقرر أصلا تنظيم الانتخابات في أغسطس الماضي، لكن تم إرجاؤها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولا يشمل الجدول الجديد إقليم تغراي الذي شهد منذ أوائل نوفمبر الماضي حملة عسكرية، بعد تنظيم السلطات المحلية في سبتمبر انتخابات خاصة به في تحد للحكومة الفدرالية.

وأشارت هيئة الانتخابات إلى أنها ستعلن عن موعد التصويت في الإقليم فور تشكيل حكومة محلية ستكون قادرة على تأمين فتح مكاتب الانتخابات.

المصدر: رويترز