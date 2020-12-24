البابا فرنسيس يدعو خلال قداس عشية عيد الميلاد إلى مساعدة الفقراء

قال البابا فرنسيس إنه "يتعين على الناس أن يشعروا بأنهم ملزمون بمساعدة المحتاجين، لأن السيد المسيح نفسه ولد فقيرا مبعدا".

وخلال ترؤسه قداس عشية عيد الميلاد قال البابا فرنسيس: "عيد الميلاد يجب أن يجعل الجميع يفكرون في ظلمنا تجاه الكثير من إخوتنا وأخواتنا، بدلا من السعي وراء رغبتنا التي لا تنتهي في الحصول على الممتلكات والمتع الزائلة".

وأقيم القداس في جزء خلفي من كنيسة القديس بطرس بحضور أقل من 100 شخص وعدد قليل من الكرادلة والأساقفة. وعادة ما يقام هذا القداس في الجزء الرئيسي من الكنيسة ويحضره ما يصل إلى عشرة آلاف شخص بمن منهم دبلوماسيون يمثلون نحو 200 دولة.

وسيلقي البابا فرنسيس غدا الجمعة عظته "إلى المدينة والعالم" من قاعة داخل الفاتيكان، بدلا من الشرفة المركزية لساحة القديس بطرس.

المصدر: "رويترز"