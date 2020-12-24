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رئيس الأرجنتين يشكر الرئيس الروسي على إمداد بلاده بلقاح "سبوتنيك V"

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رئيس الأرجنتين يشكر الرئيس الروسي على إمداد بلاده بلقاح
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شكر الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز نظيره الروسي فلاديمير بوتين على تزويد البلاد بلقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا.

ووصلت أول شحنة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، إلى الأرجنتين.

وهبطت طائرة تحمل على متنها 300 ألف جرعة من اللقاح الروسي في مطار "الوزير بيستارينيي" الدولي قرب بوينس آيرس، وكان في استقبالها رئيس الحكومة الأرجنتينية سانتياغو كافييرو ووزير الصحة خينيس جونزاليس وسفير موسكو لدى البلاد دميتري فيوكتيستوف، وستبدأ عملية التلقيح الأسبوع المقبل.

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وأعرب رئيس الأرجنتين عن شكره بتغريدة نشرها على حسابه في تويتر، مرفقا بالرسالة لقطات لتفريغ لقاح Sputnik V في مطار العاصمة الأرجنتينية.

وقال: "تمتلك الأرجنتين الآن لقاح COVID-19. خالص امتناننا للرئيس فلاديمير بوتين على اللقاح والموقف الذي أبدوه تجاه بلدنا".

وتابع فرنانديز، "إنه مع وصول اللقاح، يُفتح طريق الأمل". إلا أنه حذر في الوقت نفسه من فيروس كورونا وخطورته، وحث المواطنين على مواصلة اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية ضد الفيروس.

المصدر: "نوفوستي"

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