روسيا: خبراؤنا تسلموا عينات لسلالة كورونا الجديدة ويدرسونها بنشاط

أكدت موسكو اليوم الخميس أن الخبراء الروس قد شرعوا في دراسة السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها مؤخرا في بريطانيا.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أثناء موجز صحفي: "لقد تلقى العلماء الروس عينات مناسبة (للطفرة الجديدة من الفيروس التاجي) ويعملون الآن بنشاط على دراستها".

وأشارت المتحدثة إلى أن الخبراء الروس يتبادلون المعلومات في هذه المسألة مع الزملاء الأجانب ومنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وأعلنت السلطات البريطانية في وقت سابق من الشهر الجاري عن رصد تفشي سلالة كورونا الجديدة في أراضيها، ما دفع الحكومة إلى رفع مستوى القيود المفروضة في العاصمة لندن ومناطق واسعة في جنوب شرقي إنجلترا، إلى الدرجة الرابعة (وهي الأكثر صرامة).

ورصدت عدة دول، منها هولندا والدنمارك وأستراليا وإسرائيل والصين، إصابات بالسلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي.

وأعلنت الحكومة البريطانية أمس عن رصد إصابات بطفرة جديدة أخرى من كورونا في أراضيها، ويعتقد أنها مرتبطة بجنوب إفريقيا.

المصدر: تاس