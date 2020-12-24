اكتشاف نوع ثالث جديد من فيروس كورونا في نيجيريا

قال رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون نكينجاسونغ، إن نوعا جديدا ثالثا من فيروس كورونا ظهر في نيجيريا.

وأوضح رئيس المركز أن هذه السلالة المكتشفة منفصلة عن السلالة التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.

وذكر أن التحذير بشأن المتغير الجديد استند إلى تسلسلين أو ثلاثة تسلسلات جينية، بالإضافة إلى حالة التأهب في جنوب إفريقيا أواخر الأسبوع الماضي كانت كافية لتحفيز اجتماع طارئ لمركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا هذا الأسبوع.

المصدر: "ديلي ميل"