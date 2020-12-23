استطلاع: البريطانيون يتوقون للمرأة الحديدية

كشف استطلاع للرأي أن البريطانيين يعتبرون أن مارغريت تاتشر رئيسة حكومة المملكة المتحدة بين 1979 و1990 كانت ستحل معضلة "بريكست" وأزمة كورونا، أفضل من أي رئيس وزراء بريطاني أعقبها.

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وأشارت نتائج استطلاع أجرته شركة JL Partners إلى أن "المرأة الحديدية" المحافظة تحظى بدعم 32% من البريطانيين بصفتها "مدير أزمات"، مقابل 11% لدى منافسها المباشر طوني بلير العمالي.

وتوزعت الأصوات على النحو التالي: غوردن براون (6%)؛ ديفيد كاميرون (5%)؛ هارولد ويلسون (3%)؛ تيريزا ماي (2%)؛ جون ميجور (2%)؛ جيمس كالاهان (1%)، إضافة إلى 39% وجدوا صعوبة في الاختيار.

وأشارت Daily Mail التي نشرت الاستطلاع إلى أن نسبة الأصوات لصالح تاتشر كبيرة حتى في اسكتلندا (22%)، حيث لم تكن تحظى بأي شعبية على الإطلاق في فترة ولايتها، وذلك مقابل 6% فقط حصل عليها الاسكتلندي غوردون براون في إقليمه.

وفي الأيام الأخيرة تجهد بريطانيا بلا نجاح للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قبيل مغادرتها الكتلة اعتبارا من 1 يناير.

كما تشهد بريطانيا تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا، ما وضع المملكة على حافة حصار كامل في مجال النقل.

المصدر: نوفوستي