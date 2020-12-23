كندا تعتمد لقاح "موديرنا" ضد فيروس كورونا

وافقت الحكومة الكندية اليوم الأربعاء على استخدام لقاح كورونا الذي طورته شركة "موديرنا" الأمريكية.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن هذا القرار يمهد الطريق لتوزيع ما يصل إلى 168 ألف جرعة من اللقاح بحلول نهاية العام الجاري.

وكانت السلطات الكندية قد اعتمدت في وقت سابق من الشهر الجاري اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية وشرعت في استخدامه لتطعيم الكوادر الطبية والمسنين.

المصدر: RT + "رويترز"