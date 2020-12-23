أسرة رئيس إيراني سابق تنفي خبر وفاته بحادث سير في فرنسا

نفت أسرة أبو الحسن بني صدر، أول رئيس إيراني بعد الثورة الإيرانية، نبأ وفاته، وقالت في اتصال هاتفي مع وسائل إعلام إيرانية معارضة، إن بني صدر بصحة جيدة وإنه لم يتعرض لحادث سير.

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وكانت وسائل إعلام إيرانية من بينها وكالة أنباء التلفزيون الإيراني الرسمية، نقلت عن وسائل التواصل الاجتماعي، صورة لشريط الأخبار في "قناة فرانس 24" نبأ مقتل بني صدر في حادث سير في فرنسا، ليتبين فيما بعد أن الصورة مفبركة.

RT

ونقل موقع "ديدار نيوز" عن أحد مسؤولي مكتب بني صدر، أنه بصحة جيدة ويمارس عمله بشكل اعتيادي.

المصدر: RT