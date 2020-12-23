الإليزيه: ظهور بوادر تحسن لدى ماكرون المصاب بـ"كوفيد-19"
Reuters Julien De Rosa
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pf68
أعلن قصر الإليزيه اليوم الأربعاء عن ظهور بوادر تحسن لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي.
ويأتي ذلك على خلفية الإعلان على مدى الأيام الأخيرة أن صحة الرئيس مستقرة.
وسبق أن ذكرت الرئاسة أن ماكرون خفض وتيرة أنشطته، لكنه يستمر في أداء مهامه فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية مثل مواجهة جائحة فيروس كورونا و"بريكست".
وترأس الرئيس الفرنسي في وقت سابق من الأسبوع الجاري اجتماعا حكوميا بواسطة الفيديو.
المصدر: رويترز