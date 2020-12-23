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إطلاق نار في فرنسا يودي بحياة 3 رجال شرطة

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إطلاق نار في فرنسا يودي بحياة 3 رجال شرطة
Reuters BENOIT TESSIER
عنصر من الشرطة الفرنسية
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قتل 3 رجال شرطة وأصيب رجل رابع بالرصاص بوسط فرنسا، وفقا لوكالة "فرانس برس".

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ونقلت "فرانس برس" عن ممثلي الادعاء بفرنسا أن ثلاثة رجال شرطة قتلوا بالرصاص وأصيب رابع في وسط فرنسا.

وأكدت الشرطة الفرنسية هذه الحادثة.

وأفادت قناة "BFMTV" بأن رجال الشرطة الثلاثة كانوا يستجيبون لبلاغ عن عنف منزلي ضد امرأة، وعندما وصلت الشرطة إلى مكان البلاغ، أطلق المهاجم النار عليهم، ثم أحرق المنزل، في حين أن المرأة التي كانت تتعرض للعنف المنزلي آمنة.

المصدر: "فرانس برس" + "رويترز"

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