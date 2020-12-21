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البنتاغون يعلن عبور غواصة نووية أمريكية مضيق هرمز لأول مرة

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البنتاغون يعلن عبور غواصة نووية أمريكية مضيق هرمز لأول مرة
Reuters
مبنى وزارة الدفاع الأمريكية
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الاثنين عن عبور غواصة نووية مضيق هرمز لأول مرة، ترافقها سفن حربية أخرى.

وقال مسؤول في البنتاغون، إن مرور هذه الغواصة رسالة إلى طهران والتزام من واشنطن بحماية حلفائها، مشيرا إلى أن الغواصة "يو إس إس جورجيا" مزودة بأكثر من 150 صاروخا من طراز "توماهوك".

ويأتي عبور هذه الغواصة فيما قال قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكينزي إن بلاده "مستعدة للرد" في حال هاجمتها إيران في الذكرى الأولى لمقتل الجنرال قاسم سليماني.

وقال للصحفيين: "نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا وأصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، ومستعدون للرد إن اقتضى الأمر".

المصدر: وكالات

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