موقع إسرائيلي ينشر تغريدة لكاتب سوري معارض يفتخر فيها بـ"صهيونيته"

نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبر "تويتر" فيديو للكاتب السوري المعارض صفوك الشيخ، قال فيه "إنه صهيوني ويفتخر" بذلك.

وقال الشيخ: "عندما أرى 5 دول مدمرة على مستوى الأرض، لبنان واليمن والعراق وليبيا وسوريا، فأنا صهيوني وأفتخر... عندما أرى حلم المواطن السوري رغيف خبز فأنا صهيوني وأفتخر، عندما أرى حلم اللبناني منقوشة زعتر فأنا صهيوني وأفتخر".

أنا صهيوني وافتخر!

هذا ما يقوله الكاتب والناقد صفوك الشيخ عندما يقارن بين التطور في اسرائيل وحال شعبها وبين اوضاع مواطني العراق، لبنان، سوريا، اليمن وليبيا. pic.twitter.com/PLkYgdDtFB — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 21, 2020

وأضاف: "عندما أرى البارجات الإسرائيلية في وسط مدننا فأنا صهيوني وأفتخر... عندما أرى علمهم والتعايش والتسامح وعندما أرى شعوبنا تتقاتل بحروب طائفية فأنا صهيوني وأفتخر وسأبقى صهيونيا ما دام العرب يتقاتلون بحجة الأديان والمقاومة الزائفة".

المصدر: RT