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موقع إسرائيلي ينشر تغريدة لكاتب سوري معارض يفتخر فيها بـ"صهيونيته"

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موقع إسرائيلي ينشر تغريدة لكاتب سوري معارض يفتخر فيها بـ
Reuters
صورة تعبيرية
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نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبر "تويتر" فيديو للكاتب السوري المعارض صفوك الشيخ، قال فيه "إنه صهيوني ويفتخر" بذلك.

وقال الشيخ: "عندما أرى 5 دول  مدمرة على مستوى الأرض، لبنان واليمن والعراق وليبيا وسوريا، فأنا صهيوني وأفتخر... عندما أرى حلم المواطن السوري رغيف خبز فأنا صهيوني وأفتخر، عندما أرى حلم اللبناني منقوشة زعتر فأنا صهيوني وأفتخر".

وأضاف: "عندما أرى البارجات الإسرائيلية في وسط مدننا فأنا صهيوني وأفتخر... عندما أرى علمهم والتعايش والتسامح وعندما أرى شعوبنا تتقاتل بحروب طائفية فأنا صهيوني وأفتخر وسأبقى صهيونيا ما دام العرب يتقاتلون بحجة الأديان والمقاومة الزائفة".

المصدر: RT

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