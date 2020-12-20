البرلمان الإيراني يسمح بترشح ضباط الجيش وأعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام لانتخابات الرئاسة

صوت البرلمان الإيراني على تعديلات في القانون الانتخابي تمنح أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام وجميع أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الحق في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

ورفضت الهيئة التشريعية، التي يسيطر عليها المحافظون، المقترح الذي يسد الطريق في وجه ترشح كبار الضباط في القوات المسلحة الإيرانية ابتداء من رتبة عميد، مما يبقي الباب مفتوحا لكبار مسؤولي الجيش لأن يتنافسوا على تولي رئاسة البلاد.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء إن "207 نواب صوتوا ضد هذا القرار، مقابل 25 من المؤيدين، فيما امتنع 5 عن التصويت من أصل 237 نائبا من الحاضرين بالجلسة".

إقرأ المزيد

وقد اجتمع أعضاء البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، للنظر في التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات. ويتضمن هذا القانون الشروط الواجب توفرها في كل من يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية ومن أهمها، حسب وكالة "تسنيم"، "الأصل الإيراني" و"حسن السيرة والثقة والتقوى" و"الإيمان بمبادئ الجمهورية الإسلامية والدين الرسمي للبلاد"، فضلا عن حيازته شهادة ماجستير على الأقل وألا يقل عمر الراغب في الترشح للتنافس على كرسي الرئاسة عن 40 عاما ولا يزيد عن 70 عاما.

الانتخابات الرئاسية في إيران ستجرى يوم 18 يونيو من العام المقبل، حسب وزارة الداخلية الإيرانية، وقد افتتح مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية العميد حسين دهقان، وهو عسكري، السباق بإعلانه يوم 24 من نوفمبر الماضي نيته الترشح لهذا الاستحقاق الرئاسي.

المصدر: وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء/مراسل RT من طهران/وكالة "إرم نيوز" الإماراتية