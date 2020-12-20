خطيب زاده لدول الخليج: يجب أن يعي كلّ مقامه

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خطيب زاده بشأن الدعوات لتشاور طهران مع الجيران الخليجيين في أي مفاوضات جديدة حول برنامجها النووي "ندعو الجميع إلى (...) التحدث وفق مقامهم".

وأشار إلى ضرورة أن يعي الكل "المستوى الذي هم فيه" وأن يلتزم كل حده.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في حديثه لصحيفة "همشري" الإيرانية، بالقول "نحن نرحب بالحوار داخل المنطقة، لكن إذا كانت دول الخليج تقصد الحوار حول الاتفاق النووي، نقول أولا إنه ليس من المقرر التفاوض مجددا حول الاتفاق النووي، وثانيا فإن الاتفاق النووي قضية تمس الأمن القومي الإيراني ولا علاقة لأحد به سوى إيران، ندعو الجميع إلى معرفة المستوى الذي هم فيه والتحدث وفق مقامهم".

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وأضاف خطيب زاده أن تجربة الاتفاق النووي بين إيران والأطراف الدولية أثبتت أن لا عهد لبعضهم و"أن توقيع ظريف (وزير الخارجية الإيراني) أكثر صلاحية من كل الإدارة الأمريكية" منتقدا الأطراف الأوروبية بالقول "ارتكب الأوروبيون انتهاكا خطيرا في الاتفاق النووي بفشلهم في الوفاء بالتزاماتهم برفع العقوبات".

أما عن السياسة الأمريكية تجاه طهران منذ تولي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الرئاسة، اعتبر خطيب زاده أن "سياسة الضغوط القصوى تحولت إلى سياسة الفشل الأقصى لأمريكا"، و"ليس أمام كل من يدخل البيت الأبيض سوى طريق إصلاح المسار الذي اتبعه ترامب" متعهدا بتخلي طهران "عن كافة إجراءات التخفيض في اليوم الذي تعود خلاله واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن بلاده تهمها "الخطوات العملية التي سيتخذها بايدن" وهي في انتظار "الإجراءات التي سيتخذها".

المصدر: مراسل RT من طهران