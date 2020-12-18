شبهة فساد تحوم حول نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني
قالت الخدمة الصحفية لمكتب الرئيس الأوكراني، في بيان له اليوم، إن الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد تشتبه في تورط نائب رئيس هذا المكتب، في قضية فساد.
وأضاف البيان: " أبلغت مجموعة تحقيق تابعة للوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا، نائب رئيس مكتب رئيس الدولة، بالاشتباه في ارتكابه جريمة وفقا للجزء 3 من المادة 369 من قانون العقوبات الجنائية الأوكراني -عرض أو وعد أو تقديم منفعة غير قانونية لمسؤول حكومي-".
ويرى التحقيق أن "هذا الشخص، الذي كان في الماضي – من كبار الإداريين في شركة (UkrBud) الحكومية - قد يكون متورطا في تقديم منفعة غير قانونية لضمان إصدار خبير قضائي لتقرير خطي مشكوك في دقته، حول قضية الاستيلاء على 81 مليون هريفنيا (حوالي 3 ملايين دولار) من الحرس الوطني لأوكرانيا ".
وفي حال ثبوت التهمة على المسؤول، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، قد ينال عقوبة السجن لمدة تصل إلى 8 سنوات.
المصدر: "نوفوستي"