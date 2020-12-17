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ميلانو تشهد هزات أرضية هي الأقوى منذ عدة قرون

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ميلانو تشهد هزات أرضية هي الأقوى منذ عدة قرون
Reuters Flavio Lo Scalzo
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سجلت مدينة ميلانو بشمال إيطاليا يوم الخميس زلزالا بقوة نادرة في تلك المنطقة، أصبح الأشد منذ عدة قرون.

وقالت المتحدثة باسم المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين، لوتشيا لودزي، إن الخبراء رصدوا زلزالا بقوة 3.9 درجة بمقياس ريختر، وكانت بؤرته على بعد 6 كيلومترات فقط غربي ميلانو، وبعمق 56 كيلومترا.

وشعر السكان بالهزات الأرضية في مختلف أحياء المدينة وفي ضواحيها، وتلقت هيئات الإغاثة مئات الاتصالات الهاتفية من السكان القلقين، لكن الزلزال لم يسفر عن أي دمار أو إصابات، وتسبب فقط بتباطؤ حركة المرور وتأخر بعض القطارات.

وأضافت لودزي أن الهزات الأرضية التي تم تسجيلها الخميس هي الأقوى منذ عدة قرون، حيث تم تسجيل زلزال أقوى من ذلك في نوفمبر عام 1396، حيث كانت بؤرة الزلزال في مدينة مونتزا المجاورة وبلغت قوته نحو 5 درجات بمقياس ريختر.

المصدر: نوفوستي

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