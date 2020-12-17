إيطاليا.. 683 وفاة و18236 إصابة جديدة جراء كورونا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، 683 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أشارت وزارة الصحة إلى تسجيلها 18236 إصابة جديدة بالفيروس، ارتفاعا من 17572 في اليوم السابق.

وأجرت الوزارة 185320 فحصا للكشف عن وباء كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. وبلغ إجمالي الإصابات في إيطاليا منذ بدء الجائحة وحتى اللحظة 1.906 مليون حالة.

وتتصدر إيطاليا قائمة دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الوفيات.

المصدر: وكالات