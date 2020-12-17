ترامب: ليست لي أية علاقة بمحاكمة نجل بايدن المحتملة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إنه لا علاقة له إطلاقا بالمحاكمة المحتملة لهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وكتب في تغريدة: "ليست لي أية علاقة بمحاكمة هانتر بايدن المحتملة، أو أي محاكمة محتملة تستهدف عائلة بايدن"، مضيفا أن ما قيل بهذا الصدد "أخبار زائفة، ومن المحزن جدا مشاهدتها".

I have NOTHING to do with the potential prosecution of Hunter Biden, or the Biden family. It is just more Fake News. Actually, I find it very sad to watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 17, 2020

وكان نجل بايدن قال في الأسبوع الماضي إن معاملاته الضريبية تخضع للتحقيق.

وأضاف أنه يتعامل مع القضية "بجدية كبيرة"، لكنه واثق من أن "المراجعة الموضوعية" ستظهر أنه تعامل مع شؤونه الضريبية "بشكل قانوني وملائم".

المصدر: RT