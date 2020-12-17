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ترامب: ليست لي أية علاقة بمحاكمة نجل بايدن المحتملة

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ترامب: ليست لي أية علاقة بمحاكمة نجل بايدن المحتملة
Reuters /FW1F/Kevin Liffey
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إنه لا علاقة له إطلاقا بالمحاكمة المحتملة لهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وكتب في تغريدة: "ليست لي أية علاقة بمحاكمة هانتر بايدن المحتملة، أو أي محاكمة محتملة تستهدف عائلة بايدن"، مضيفا أن ما قيل بهذا الصدد "أخبار زائفة، ومن المحزن جدا مشاهدتها".

وكان نجل بايدن قال في الأسبوع الماضي إن معاملاته الضريبية تخضع للتحقيق.

وأضاف أنه يتعامل مع القضية "بجدية كبيرة"، لكنه واثق من أن "المراجعة الموضوعية" ستظهر أنه تعامل مع شؤونه الضريبية "بشكل قانوني وملائم".

المصدر: RT

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