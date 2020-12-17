 
مباشر
عاجل
بوتين: فعالية لقاح "إيبي فاك كورونا" الروسي ضد كورونا تصل إلى 97%

مضيفة تكشف كيف يتم حفظ الراكب الذي يموت على متن الطائرة

أخبار العالم

مضيفة تكشف كيف يتم حفظ الراكب الذي يموت على متن الطائرة
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pdnu

قالت ساندرا جيني كوون الموظفة السابقة في طيران Emirates، إنه في حالة وفاة مسافر أثناء الرحلة، يقوم أفراد الطاقم أولا بتغليف جثته في أكياس خاصة، توجد في جميع الطائرات تقريبا.

بعد ذلك، يتعين على المضيفات نقل الجثة إلى أحد الصفوف الشاغرة أو إلى درجة رجال الأعمال، ولكن إذا كانت الطائرة ممتلئة بالركاب، يتم ترك الراكب المتوفى في مكانه أو نقله إلى مطبخ المضيفات.

خلال ذلك، لا يحق لأفراد الطاقم الإعلان رسميا عن الوفاة على متن الطائرة. ولا يمكن القيام بذلك إلا من قبل السلطات المحلية بعد الهبوط".

كما أوضحت أنه في بعض الأحيان تنقل شركات الطيران الجثث في مقصورات الشحن. واختتمت المضيفة بالقول: "لذلك، كن على علم أنه في المرة القادمة التي تسافر فيها إلى مكان ما، قد تكون هناك جثة شخص ما، أسفلك مباشرة".

المصدر: لينتا رو

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا