مقتل شرطي وإصابة آخر بإطلاق نار في ولاية نورث كارولينا

أفادت وسائل اعلام أمريكية بمقتل ضابط في الشرطة وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار في مدينة كونكورد بولاية نورث كارولينا.

وبحسب قناة "فوكس نيوز" فإن إطلاق النار المتبادل أدى أيضا إلى مقتل الشخص الذي بادر إلى إطلاق النار، ولا تزال هويته مجهولة.

وأكدت الشرطة أن أسباب الحادث لا تزال غير معروفة، وقد تم فتح تحقيق فيه.

BREAKING: an officer and suspect are dead after a shooting in Concord.



It happened on Gateway Lane near Speedway Boulevard Wednesday night.



This is the second officer killed in our area in less than a week. ⁦@wcnc⁩ https://t.co/CK5PwG70oM — Hunter Sáenz (@Hunt_Saenz) December 17, 2020

المصدر: "wcnc"+ "تاس"