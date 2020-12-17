 
مباشر

مقتل شرطي وإصابة آخر بإطلاق نار في ولاية نورث كارولينا

أخبار العالم

مقتل شرطي وإصابة آخر بإطلاق نار في ولاية نورث كارولينا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pdmr

أفادت وسائل اعلام أمريكية بمقتل ضابط في الشرطة وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار في مدينة كونكورد بولاية نورث كارولينا.

وبحسب قناة "فوكس نيوز" فإن إطلاق النار المتبادل أدى أيضا إلى مقتل الشخص الذي بادر إلى إطلاق النار، ولا تزال هويته مجهولة.

وأكدت الشرطة أن أسباب الحادث لا تزال غير معروفة، وقد تم فتح تحقيق فيه.

المصدر: "wcnc"+ "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا