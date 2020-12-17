 
مباشر

أجهزة الأمن الأمريكية تبحث عن المتورطين في اختراق شبكات حكومية

أخبار العالم

أجهزة الأمن الأمريكية تبحث عن المتورطين في اختراق شبكات حكومية
Reuters Tom Brenner
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pdm5

أكدت أجهزة الأمن الأمريكية الخميس صحة التقارير عن تعرض مؤسسات حكومية في الولايات المتحدة لهجوم سيبراني واسع النطاق على أيدي قراصنة.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) ومكتب مدير الاستخبارات القومية (ODNI) في بيان مشترك إن هذه الأجهزة على دراية بشأن ما تم وصفه بـ "حملة سيبرانية ملموسة ومتواصلة" وشكلت مجموعة التنسيق السيبراني الموحدة (UCG) للتعامل مع الحادث.

وتابع البيان: "الوضع لا يزال يتطور وفي الوقت الذي نواصل العمل على تحديد حجم الحملة بالكامل، نعلم أن هذا الخطر أثر على شبكات إلكترونية تابعة للحكومة الفدرالية".

إقرأ المزيد
"رويترز": اختراق الخزانة وإدارة الاتصالات الأمريكيتين على أيدي قراصنة مدعومين من قبل دولة أخرى

وأكد البيان أن FBI يعمل على التحقيق وجمع المعلومات بهدف تحديد ومعاقبة المسؤولين عن الحملة السيبرانية المزعومة، فيما أصدرت CISA توجيها عاجلا إلى المؤسسات المدنية الفدرالية بشأن ضرورة وقف تشغيل منتجات شركة SolarWinds Orion والتي تم اختراقها.

ويأتي ذلك على خلفية تقارير عن تعرض عدة مؤسسات حكومية، منها وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، لهجوم سيبراني ناجح.

وألقت بعض وسائل الإعلام الأمريكية باللوم على روسيا في أكبر هجوم سيبراني يستهدف الولايات المتحدة منذ خمس سنوات، دون تقديم أي أدلة على صحة هذه المزاعم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا