أجهزة الأمن الأمريكية تبحث عن المتورطين في اختراق شبكات حكومية

أكدت أجهزة الأمن الأمريكية الخميس صحة التقارير عن تعرض مؤسسات حكومية في الولايات المتحدة لهجوم سيبراني واسع النطاق على أيدي قراصنة.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) ومكتب مدير الاستخبارات القومية (ODNI) في بيان مشترك إن هذه الأجهزة على دراية بشأن ما تم وصفه بـ "حملة سيبرانية ملموسة ومتواصلة" وشكلت مجموعة التنسيق السيبراني الموحدة (UCG) للتعامل مع الحادث.

وتابع البيان: "الوضع لا يزال يتطور وفي الوقت الذي نواصل العمل على تحديد حجم الحملة بالكامل، نعلم أن هذا الخطر أثر على شبكات إلكترونية تابعة للحكومة الفدرالية".

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وأكد البيان أن FBI يعمل على التحقيق وجمع المعلومات بهدف تحديد ومعاقبة المسؤولين عن الحملة السيبرانية المزعومة، فيما أصدرت CISA توجيها عاجلا إلى المؤسسات المدنية الفدرالية بشأن ضرورة وقف تشغيل منتجات شركة SolarWinds Orion والتي تم اختراقها.

ويأتي ذلك على خلفية تقارير عن تعرض عدة مؤسسات حكومية، منها وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، لهجوم سيبراني ناجح.

وألقت بعض وسائل الإعلام الأمريكية باللوم على روسيا في أكبر هجوم سيبراني يستهدف الولايات المتحدة منذ خمس سنوات، دون تقديم أي أدلة على صحة هذه المزاعم.

المصدر: RT